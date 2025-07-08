На видео попало, как со дна пруда подняли Lexus, утонувший вместе с молодыми тагильчанами

В Нижнем Тагиле на видео подняли утонувший Lexus с двумя девушками и парнем

В Нижнем Тагиле со дна пруда подняли Lexus, который вылетел за ограждение вместе с группой молодых людей. Об этом пишет Telegram-канал «Свет. Екатеринбург».

«Из салона извлечены тела <...> 19-летнего молодого человека и двух 20-летних девушек <...> После спасатели подняли автомобиль на поверхность», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле автомобиль с людьми пробил дорожное ограждение и вылетел в реку.

«Молодежь лет 20-ти каталась по ночному городу и добралась до участка, где часто набирают скорость ради хайповых видосов. Один из них вышел, чтобы снять пушку-гонку, но водитель не справился с управлением. На большой скорости он заехал на рельсы, потерял руль», — говорится в сообщении Telegram-канала Ural Mash (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По информации канала, автомобиль Lexus отбросило в бетонное ограждение, затем в чугунные перила. После удара транспорт упал в реку.

Ранее сибиряк избил женщину на дороге, и это попало на видео.