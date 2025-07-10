Россиянам назвали плюсы и минусы копии Chevrolet Aveo за 400 тысяч рублей

Автоэксперт Зиновьев: в РФ продается копия Chevrolet Aveo от 400 тысяч рублей

В России на вторичном рынке от 400 тыс. рублей продается узбекский седан Ravon Nexia R3, который является копией Chevrolet Aveo первого поколения. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За Рулем» Сергей Зиновьев.

«Половина машин на вторичке – с пробегом менее 100 тысяч км. Цены: от 400 тыс. до 1,1 млн рублей. Зависят не столько от возраста и пробега, сколько от состояния. Комбинации мотор-коробка идентичны Daewoo Gentra: двигатель B15D2 1.5 (107 л. с.) в паре с автоматом 6 Т30 или механикой D16 (2/3 машин)», — рассказал эксперт.

По словам Зиновьева, анализ отзывов недовольных владельцев показал, что в машине может сломаться что угодно из-за нестабильного качества многих компонентов. Однако у довольных водителей поломок не наблюдалось до 130-150 тыс. км. Также крайне мало жалоб на коррозию. При этом есть претензии к сборке.

До этого сообщалось, что среди подержанных кроссоверов и внедорожников в бюджете 1 млн рублей достойными для покупки вариантами являются Renault Duster и Lada Niva Travel.

В том же бюджете можно приобрести SsangYong Actyon 2014-2015 годов выпуска, с бензиновым мотором или дизелем мощностью 150 л.с. Еще один вариант за 1 млн рублей — Toyota RAV4 2008-2009 годов выпуска с атмосферным 2,0-литровым мотором мощностью 152 л.с.

Ранее стало известно, каким был бы авторынок РФ без иномарок Китая.