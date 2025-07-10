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В Люберцах последствия жесткого ДТП с девятью авто попали на фото

В Люберцах грузовик протаранил восемь легковушек
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Госавтоинспекция Подмосковья

В Люберцах грузовик протаранил восемь легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно-Москва».

«ДТП с участием девяти автомобилей произошло сегодня утром на улице Красная в Люберцах: тогда водитель грузовика «МАЗ» протаранил восемь легковушек. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: смяты кузова, капоты, разбиты стекла. На фотографии также заметно, что в результате массового столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

В подмосковной полиции сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге байкер перевернулся на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер переворачивается на проезжей части в момент движения. При этом после кульбита водитель приземляется под колеса черной иномарки.

Кроме того, в Ростовской области междугородный автобус загорелся во время движения.

Ранее в Пушкино движение авто по Московскому проспекту перекрыли.

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