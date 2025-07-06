Автобус «Москва — Ставрополь» вспыхнул во время движения на трассе

В Ростовской области рейсовый автобус вспыхнул во время движения по трассе

В Ростовской области междугородный автобус загорелся во время движения. Об этом сообщает паблик «Новости Ставрополья» в соцсети «ВКонтакте».

«Автобус Москва — Ставрополь загорелся на трассе сегодня утром. Пользователи сети сообщают, что это произошло в Ростовской области. Утверждается, что пострадавших нет — пассажиры успели выбежать», — отмечается в публикации.

Автобус сделал остановку на ремонт около 6 утра, а затем продолжил движение, уточняет Telegram-канал Stavropol Media.

После того, как автобус продолжил путь, произошло возгорание. На место вызвали сотрудников полиции и эвакуатор, который отбуксировал автобус на временную стоянку.

Ранее в Тверской области водитель автобуса избил школьницу, обвинив в неоплате проезда.