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Автобус «Москва — Ставрополь» вспыхнул во время движения на трассе

В Ростовской области рейсовый автобус вспыхнул во время движения по трассе
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Telegram-канал «Stavropol.Media»

В Ростовской области междугородный автобус загорелся во время движения. Об этом сообщает паблик «Новости Ставрополья» в соцсети «ВКонтакте».

«Автобус МоскваСтаврополь загорелся на трассе сегодня утром. Пользователи сети сообщают, что это произошло в Ростовской области. Утверждается, что пострадавших нет — пассажиры успели выбежать», — отмечается в публикации.

Автобус сделал остановку на ремонт около 6 утра, а затем продолжил движение, уточняет Telegram-канал Stavropol Media.

После того, как автобус продолжил путь, произошло возгорание. На место вызвали сотрудников полиции и эвакуатор, который отбуксировал автобус на временную стоянку.

Ранее в Тверской области водитель автобуса избил школьницу, обвинив в неоплате проезда.

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