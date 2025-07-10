Пробка из почти 1000 автомобилей образовалась у Крымского моста

На подъезде к Крымскому мосту образовалась большая пробка. Об этом говорится в Telegram-канале, который следит за оперативной ситуацией на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в публикации.

Таким образом, возле Крымского моста в пробке стоят 830 автомобилей с обеих сторон.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.

По версии следствия, мужчина, проживающий в Советском районе, в одной из соцсетей разместил комментарии с призывами к разрушению Крымского моста.

Ранее жители Оренбургской области пожаловались на «транспортный коллапс» на границе с Казахстаном.