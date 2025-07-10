Видео: на МКАД легковушка боком вылетела на проезжую часть после мощного удара

На МКАД на видео попало, как легковушка боком проехала по оживленной дороге

В Москве на МКАД автомобиль боком вылетел на проезжую часть после удара. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАД ДТП Москва».

«МКАД 47 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль заворачивает перед проезжающими машинами, врезается в ограждение, переворачивается и боком вылетает на оживленную дорогу.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мужчина прыгал по проезжей части и попал под «Газель» и автобус.

«Мужчина хотел пересечь МКАД и попал под колеса автобуса и «Газели». Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил автобус, а затем — ехавшая следом «Газель», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина выходит на проезжую часть и начинает прыгать, после чего его сбивает автобус. Мужчина предпринимает попытки убежать, но не успевает.

По информации канала «Москва с огоньком», пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

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