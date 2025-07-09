Кемеровские коммунальщики обвинили крыс в прогрызании трещин в асфальте

В Кемерово коммунальщики объяснили воздействием крыс трещины и дыры в асфальте рядом с многоквартирным домом. Об этом сообщает vse42.ru.
Дыры и трещины появились на асфальте у дома 78 «А» по октябрьскому проспекту. Жители пожаловались на ситуацию в соцсетях.
«УК говорит, что это все крыски съели. Кто теперь будет платить за некачественно выполненную работу? Снова мы?» — приводит издание сообщение местных жителей.
Жители города также пожаловались на крыс, которые бегают под крыльцом и в подъезде.
До этого на Камчатке гид направил автомобиль для медведя для увеселения китайских туристов. После того, как видеозапись с погоней за животным появилось в Интернете, инцидентом заинтересовались местные власти.
Ранее в Башкирии инспекторы ДПС пытались звуком сирены выгнать волков из населенного пункта.