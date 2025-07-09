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Производитель «китайского УАЗа» BAW выйдет на российский рынок

В России начнутся продажи китайских внедорожников BAW 212
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carnewschina.com

Китайский автопроизводитель BAW выйдет на российский рынок в III квартале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

BAW собирается начать продажи в России двух моделей — внедорожника 212 и минивэна MPW. В настоящее время обе модели находятся на конечной стадии сертификации для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). На начальном этапе BAW планирует завозить в Россию готовые автомобили.

«Совсем скоро мы проведем масштабные живые, а самое главное публичные испытания, чтобы ни у кого не возникало сомнений в надежности наших автомобилей», — отметил генеральный директор российского представительства BAW Джек Чжао.

В разработке первой модели армейского внедорожника BAW 212 участвовали советские инженеры, он был близок по конструкции ГАЗ-69 и УАЗ-469. Второе поколение, на новой агрегатной базе, но в стилистике классического автомобиля, китайский автопроизводитель BAW выпустил в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» писала о скандале с выдачей СБКТС на ввозимые в РФ автомобили без их осмотра.

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