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BAW спустя 60 лет выпустил второе поколение внедорожника 212

В КНР представили внедорожник BAW 212, который прозвали китайским УАЗом

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carnewschina.com

В Китае представили новое, второе по счету поколение внедорожника BAW 212. Об этом сообщает carnewschina.com. Первое поколение модели было разработано и выпущено в 1965 году.

Габаритные длина, ширина, высота нового BAW 212 составляют 4705, 1895 и 1936 мм соответственно, колесная база — 2860 мм. Отмечается, что пока BAW 212 представлен в виде пятидверки с цельнометаллическим кузовом, обычным бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 245 л.с., восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом типа part-time. Есть понижающая передача, блокировки переднего и заднего дифференциалов.

На китайском рынке внедорожник BAW 212 будет стоить 100 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что двигатели ввезенных в Россию автомобилей Volkswagen Tayron X способны пройти без капитального ремонта 150 тысяч километров. Примерно столько же при благоприятном раскладе выдержит и трансмиссия. Хотя комплект сцеплений, может быть, придется поменять раньше.

Автомобили Volkswagen Tayron X ввозили в Россию из Китая по параллельному импорту. Из плюсов — крепкая ходовая часть, высокий уровень комфорта, много электроники, акустика Harman Kardon, панорамная крыша. Цена — от 5,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на рынок вышел обновленный кроссовер Volkswagen Talagon.

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