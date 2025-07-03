Экс-жена Моргенштерна обнажила пупок и легла ягодицами вверх на капот Mercedes

Экс-супруга российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, приобрела новый дорогой Mercedes. Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Знакомьтесь, Жемчужинка — моя новая любовь», — написала блогерша.

На размещенных фото Зинатуллина выгибается и ложится на капот нового автомобиля и демонстрирует голый живот. Блогерша не назвала цену автомобиля, однако в России такая модель 2024-2025 годов стоит от 14 млн до 41 млн рублей.

close influesii/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В марте 2025 года Зинатуллина рассказала, что похудела на 10 килограммов. Она опубликовала снимки в коротком топе.

Дилара Зинатуллина стала популярной после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились после того, как девушка сделала возлюбленному предложение руки и сердца. В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с музыкантом. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее бывшая жена Моргенштерна получила паспорт на импланты для груди.