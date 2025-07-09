На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саратовец, осужденный за расправу над женой, ударил 64 раза ножом новую возлюбленную

Саратовец отсидел за расправу над женой и 64 раза ударил ножом новую любимую
close
Depositphotos

Жителя Саратова 35-летнего Азамата Искалиева приговорили к 19,5 года колонии строгого режима за расправу над девушкой — он нанес ей 64 удара ножом. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области.

«Суд назначил виновному наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года», — пояснили в пресс-службе.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Как следует из материалов дела, Искалиев поссорился со своей возлюбленной в салоне связи и нанес ей 64 удара ножом. Она не выжила.

В 2012 году мужчина был судим за причинение телесных повреждений другому человеку. Еще одно преступление Искалиев совершил в 2021 году, тогда он расправился со своей женой в салоне автомобиля за это его осудили на 9 лет колонии. Однако заключения рецидивист избежал, подписав контракт с Минобороны и отправившись на СВО.

До этого водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».

Ранее «Отелло» увез в багажнике мужчину в лес под Петербургом из-за ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами