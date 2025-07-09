Саратовец, осужденный за расправу над женой, ударил 64 раза ножом новую возлюбленную

Жителя Саратова 35-летнего Азамата Искалиева приговорили к 19,5 года колонии строгого режима за расправу над девушкой — он нанес ей 64 удара ножом. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области.

«Суд назначил виновному наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года», — пояснили в пресс-службе.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Как следует из материалов дела, Искалиев поссорился со своей возлюбленной в салоне связи и нанес ей 64 удара ножом. Она не выжила.

В 2012 году мужчина был судим за причинение телесных повреждений другому человеку. Еще одно преступление Искалиев совершил в 2021 году, тогда он расправился со своей женой в салоне автомобиля за это его осудили на 9 лет колонии. Однако заключения рецидивист избежал, подписав контракт с Минобороны и отправившись на СВО.

До этого водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».

Ранее «Отелло» увез в багажнике мужчину в лес под Петербургом из-за ревности.