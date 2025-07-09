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В Башкирии водитель BMW расстрелял курьера и попал на видео

В Башкирии на видео попал водитель BMW, расстрелявший курьера из пистолета
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В городе Стерлитамак республики Башкортостан водитель иномарки расстрелял курьера. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Потерпевший рассказал нам, что заметил BMW в зеркало заднего вида, пока ехал на велосипеде. Парень подумал, что автомобиль пытается его обогнать, и пропустил его. Но внезапно, водитель подрезал его, вышел из машины и вступил с пострадавшим в конфликт», — говорится в сообщении.

По словам курьера, во время конфликта мужчина выхватил из рук пострадавшего телефон, после чего достал из нагрудной сумки пистолет и дважды выстрелил. Одна из пуль повредила мышцы курьера.

Также сообщается, что после стрельбы конфликт не закончился: водитель вел сел агрессивно. Пострадавший курьер написал на водителя BMW заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голый человек бежит по дороге, при этом гаишник пытается догнать нарушителя.

Ранее подростки избили кондуктора автобуса в Екатеринбурге и попали на видео.

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