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Бандит случайно угнал машину вместе с 7-месячной девочкой и выбросил ее по дороге

Американец украл автомобиль с 7-месячным младенцем и выбросил его по дороге
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Чикаго мужчина угнал машину и выбросил 7-месячного ребенка, который находился внутри. Об этом сообщает CBS News.

«Ребенка оставили в заведенной машине на заправке в районе улицы Рузвельт в Норт-Лондейле. Автомобиль угнал 38-летний подозреваемый Джереми Очоа, который бросил ребенка возле церкви в четырех милях от заправки», — передает издание.

Ребенка обнаружил водитель, проезжавший мимо. По счастливой случайности он решил открыть окна автомобиля из-за сломавшегося кондиционера. Он услышал плач ребенка и нашел его рядом с храмом. Младенец был пристегнут к автомобильному креслу. Мужчина позвонил в 911, после чего ребенка отдали семье, которая «была в панике».

До этого в Санкт-Петербурге мужчина ехал с маленьким ребенком на большой скорости на электросамокате.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина едет на большой скорости на электросамокате. При этом при помощи специальных ремней к нему привязан малолетний ребенок.

Ранее мигрант напал на водителя автобуса на глазах у детей, и это попало на видео.

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