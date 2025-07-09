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«Опасное развлечение»: петербуржец привязал к себе ребенка и ездил на электросамокате

В Петербурге на видео сняли, как электросамокатчик ездил с привязанным ребенком
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Telegram-канал Гуляй, Питер

В Санкт-Петербурге мужичина ехал с маленьким ребенком на большой скорости на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Опасное развлечение устроил мужчина во дворе на улице Жени Егоровой. Вместе с малышом самокатчик на полной скорости катался по дорожкам», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина едет на большой скорости на электросамокате. При этом при помощи специальных ремней к нему привязан малолетний ребенок.

До этого сообщалось, что в Колпино (город входит в состав Санкт-Петербурга) трое самокатчиков избили прохожего после словесной перепалки.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что причиной конфликта стал наезд одного из самокатчиков на ногу мужчины-пешехода. Сделанное замечание переросло в перепалку, а затем драку. Троица самокатчиков задержана в порядке статьи 91 УПК РФ», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее на Камчатке гид направил автомобиль на медведя, чтобы позабавить китайских туристов.

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