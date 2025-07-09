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Охранник лишился денег и телефона, отказавшись заниматься любовью на автовокзале в Москве

В Москве охранник лишился денег после отказа незнакомке в близости на автовокзале
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Depositphotos

В Москве охранник-вахтовик лишился 240 тысяч рублей и телефона после отказа в близости незнакомке в туалете автовокзала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«47-летний Андрей З. ехал в родную Пензенскую область с вахты через столицу. Автобус остановился в Котельниках. Там к нему подошла девушка, представилась Натальей. Познакомились и решили выпить коньячка на лавочке», — говорится в сообщении.

По информации канала, женщина предложила охраннику заняться любовью в туалете, но он отказался, после чего незнакомка обокрала мужчину, когда тот уснул на лавке. После пробуждения охранник понял, что у него пропал телефон и кошелек с картами. Через время мужчина узнал, что с его счетов исчезли 240 тысяч рублей.

Также сообщается, что потерпевший обратился в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде голый мужчина прополз по пешеходному переходу на Варварской улице.

Ранее петербуржец привязал к себе ребенка и ездил на электросамокате.

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