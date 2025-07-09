Полуголый сибиряк набросился на пассажира автобуса и попал на видео

В Новосибирске на видео попало, как полуголый пассажир напал на мужчину

В Новосибирске полуголый мужчина напал на пассажира в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Полуголый мужик оттаскал за волосы пассажира 24-го троллейбуса в Новосибирске. Говорят, ему не понравились внешний вид пацана и то, что он не служил на корабле», — говорится в сообщении.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина без одежды держит за волосы пассажира. На записи также слышно, как кричит женщина. По информации канала, очевидцы смогли остановить конфликт.

До этого сообщалось, что в Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голый человек бежит по дороге, при этом гаишник пытается догнать нарушителя. На записи также заметно, что мимо проезжают автомобили.

Кроме того, в Сочи полностью голая женщина гуляла с коляской по проезжей части.

Ранее нижегородец без трусов прополз по проезжей части и попал на видео.