«Прикинулись автомобилями»: в Сочи туристы уснули на парковке и попали на видео

Mash: туристы прикинулись автомобилями и уснули на парковке в Сочи

В Сочи туристы уснули на парковке возле автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Туристы нашли самый бюджетный способ отдыхать в Сочи — прикинулись автомобилями и ночуют на парковке», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека спят на раскладушках на парковке, при этом рядом с отдыхающими стоят припаркованные автомобили.

До этого сообщалось что, в Новосибирске мужчина избил женщину на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина бьет сибирячку на проезжей части: толкает, пинает и таскает за волосы. После чего конфликтующие подходят к автомобилю и продолжают драку. Далее на записи заметно, что женщина садится в автомобиль вместе с мужчиной. По информации канала Act-54 Black, причины конфликта неизвестны.

Кроме того, в Сочи женщина без одежды гуляла с коляской по проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голая сочинка везет коляску по дороге на глазах у детей.

Ранее красноярец убегал от мужчины без трусов по проезжей части, и это попало на видео.