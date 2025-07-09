На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Прикинулись автомобилями»: в Сочи туристы уснули на парковке и попали на видео

Mash: туристы прикинулись автомобилями и уснули на парковке в Сочи
true
true
true
close
Telegram-канал Kub Mash

В Сочи туристы уснули на парковке возле автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Туристы нашли самый бюджетный способ отдыхать в Сочи — прикинулись автомобилями и ночуют на парковке», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека спят на раскладушках на парковке, при этом рядом с отдыхающими стоят припаркованные автомобили.

До этого сообщалось что, в Новосибирске мужчина избил женщину на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина бьет сибирячку на проезжей части: толкает, пинает и таскает за волосы. После чего конфликтующие подходят к автомобилю и продолжают драку. Далее на записи заметно, что женщина садится в автомобиль вместе с мужчиной. По информации канала Act-54 Black, причины конфликта неизвестны.

Кроме того, в Сочи женщина без одежды гуляла с коляской по проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голая сочинка везет коляску по дороге на глазах у детей.

Ранее красноярец убегал от мужчины без трусов по проезжей части, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами