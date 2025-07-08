«Таскал за волосы и пинал»: сибиряк избил женщину на дороге, и это попало на видео

В Новосибирске на видео попало, как водитель избил женщину на дороге

В Новосибирске мужчина избил женщину на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Мужик избил свою подругу в шесть часов утра у дома Титова, 232Б, он таскал девушку за волосы и пинал. В финале потасовки новосибирец лишился футболки, сел в свой автомобиль и собрался уезжать. Очевидцы предпочли наблюдать за дракой со стороны и не вмешиваться», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина бьет сибирячку на проезжей части: толкает, пинает и таскает за волосы. После чего конфликтующие подходят к автомобилю и продолжают драку. Далее на записи заметно, что женщина садится в автомобиль вместе с мужчиной.

По информации канала, причины конфликта неизвестны.

До этого сообщалось, что в Сочи голая женщина гуляла с коляской по проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голая женщина везет коляску по проезжей части. При этом на месте инцидента собрались люди, среди которых были дети.

Ранее в Ростове-на-Дону автомобиль с людьми зажало под грузовиком.