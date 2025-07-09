Калининградский «Автотор» готовится к производству своего первого в истории автомобиля

Калининградский завод «Автотор» приступил к подготовке конвейерного производства компактного развозного электромобиля, который станет первой собственной разработкой в истории завода. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал президент холдинга «Автотор» Денис Пак.

«На текущий момент мы завершаем ключевые этапы разработки собственного компактного электромобиля и переходим к подготовке производства. Наша задача изначально заключалась в создании доступного электромобиля с высоким уровнем локализации, ориентированного в первую очередь на службы доставки, каршеринг, а также на массового потребителя со средним уровнем доходов», — рассказал Пак.

По его словам, основной вариант силовой установки уже утвержден. Испытаны электромоторы собственного выпуска, а также редуктор и инвертор, созданный совместно с ФГУП «НАМИ». Российские батарейные модули от компании «РЭНЭРА» планируется использовать для него в ближайшей перспективе.

Оборудование для этого проекта уже изготовлено и проходит стадию приемки, после чего его доставят в Россию, уточнил Пак.

О деятельности «Автотора» и перспективах возвращения ушедших автокомпаний в Россию читайте в эксклюзивном интервью Дениса Пака «Газете.Ru».

Ранее Пак назвал условия возвращения BMW в Россию.