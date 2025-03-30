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Китайские машины добавили в список облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг РФ добавил китайские авто в список облагаемых налогом на роскошь
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Михаил Голенков/РИА Новости

Минпромторг России расширил перечень автомобилей, к которым применяются повышенные коэффициенты для уплаты транспортного налога. Об этом говорится на сайте министерства.

Из документа следует, что в обновленный перечень включены 303 модели средней стоимостью выше 10 млн рублей и 252 модели — выше 15 млн рублей. В список попали известные марки авто, среди которых Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Aurus. Из китайских брендов в списке есть Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah и другие.

До этого российское правительство не поддержало так называемый налог на роскошь на автомобили дороже 4 млн рублей.

В январе в ЛДПР призвали пересмотреть налог на роскошь для дорогих автомобилей. Инициатива, в частности, мотивирована ростом цен, который может привести к тому, что авто могут перейти уже в другую ценовую группу.

Ценовой порог «налога на роскошь» был установлен еще в 2014 году. Семь лет спустя стоимость нового отечественного автомобиля выросла более чем в два раза, а иномарки российской сборки подорожали в 1,4 раза, писала ранее «Газета.Ru».

Ранее были названы девять китайских автобрендов, которые в ближайшее время появятся в России.

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