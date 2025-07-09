Россиян предупредили о новой схеме обмана с продажей полисов ОСАГО

Мошенники начали реализовывать новую схему обмана по продаже полисов ОСАГО. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, в рамках схемы злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию, после чего похищают персональные данные и деньги автомобилистов. Для реализации плана мошенники регистрируют фальшивые домены, которые напоминают сайты популярных страховых компаний, уточнили журналисты.

Генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин отметил, что подобный метод обмана существует давно. В частности, в рамках схемы мошенники предлагают оформить ОСАГО в два раза дешевле, уточнил эксперт.

«Потенциальная жертва покупается на звучную рекламу <...> переходит на сайт псевдостраховщика. Там она указывает все необходимые данные, предоставляя информацию мошенникам, и даже оплачивает липовые полисы. Реальный полис ОСАГО она в этом случае, конечно же, не получает», — сказал гендиректор.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов подчеркнул, что подобные фишинговые сайты оперативно отслеживаются, после чего блокируются. Однако часть россиян успевает попасться на уловку злоумышленников, добавил эксперт.

6 июля В МВД сообщили, что мошенники разработали новую схему вымогательства, используя доверие к школьным психологам и порталу «Госуслуги». Как стало известно из материалов ведомства, злоумышленники, представляясь школьными психологами, звонят или пишут родителям. Они утверждают, что ребенок не прошел обязательное психологическое тестирование в школе, но у него есть возможность пересдать его. Под этим предлогом аферисты высылают фишинговую ссылку.

Ранее дочь топ-менеджера союза автостраховщиков ОСАГО обманули мошенники.