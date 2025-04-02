Дочь топ-менеджера союза автостраховщиков ОСАГО обманули мошенники

Дочь топ-менеджера Российского союза автостраховщиков (РСА) отдала мошенникам сейф с 11 млн рублей для «сканирования». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В последний день марта Алексей из РСА получил странное сообщение. В нем была фотография документов на его дачу. Затем мужчине позвонил неизвестный и представился участником «Российской диверсионной группы», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина не стал разговаривать, предположив, что с ним связались мошенники. После этого незнакомцы прислали топ-менеджеру фото его сейфа, тогда мужчина решил пойти домой. По приходу 19-летняя дочь передала ему трубку. Абонент сообщил, что для возврата сейфа топ-менеджеру нужно совершить поджог.

Также сообщается, что злоумышленники ранее уже связывались с девушкой. Они убедили ее отдать сейф отца на «сканирование», что она и сделала. При этом девушка даже помогла мошенникам спустить его на тележке.

Ранее актер Назаров высказался о Михаиле Ефремове.