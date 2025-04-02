Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь топ-менеджера союза автостраховщиков ОСАГО обманули мошенники

Мошенники выманили 11 млн рублей у дочери топ-менеджера союза страховщиков ОСАГО
close
Telegram-канал «Baza»

Дочь топ-менеджера Российского союза автостраховщиков (РСА) отдала мошенникам сейф с 11 млн рублей для «сканирования». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В последний день марта Алексей из РСА получил странное сообщение. В нем была фотография документов на его дачу. Затем мужчине позвонил неизвестный и представился участником «Российской диверсионной группы», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина не стал разговаривать, предположив, что с ним связались мошенники. После этого незнакомцы прислали топ-менеджеру фото его сейфа, тогда мужчина решил пойти домой. По приходу 19-летняя дочь передала ему трубку. Абонент сообщил, что для возврата сейфа топ-менеджеру нужно совершить поджог.

Также сообщается, что злоумышленники ранее уже связывались с девушкой. Они убедили ее отдать сейф отца на «сканирование», что она и сделала. При этом девушка даже помогла мошенникам спустить его на тележке.

Ранее актер Назаров высказался о Михаиле Ефремове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами