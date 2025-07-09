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Глава «Автотора» назвал условие возвращения BMW в Россию

«Автотор»: возвращение BMW будет возможно при передаче технологий России
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Игорь Зарембо/РИА Новости

Если немецкий автоконцерн BMW пожелает вернуться в Россию, ему придется поделиться своими технологиями, заявил в интервью «Газете.Ru» президент компании «Автотор Холдинг» Денис Пак.

«Возможность возврата зарубежных компаний на российский рынок будет рассматриваться комплексно, исходя из того, насколько это выгодно с точки зрения национальной экономики, какие конкретно технологии и компетенции могут быть привнесены и насколько эффективно это впишется в существующую стратегию развития автопрома и локализации производства», — сказал Пак.

Позиция «Автотора» относительно возможного возвращения BMW или других зарубежных брендов основывается на задачах, поставленных президентом и правительством России, подчеркнул Пак.

До 2022 года автомобили BMW в России собирались на заводе «Автотор» в Калининграде. Там же строилось новое предприятие для производства машин баварского концерна. Сборка BMW на «Автоторе» стартовала в 1999 году. Первыми моделями российского производства были BMW 5 Series и BMW 7 Series в кузовах E39 и E38.

Подробнее о деятельности «Автотора» и возможном возвращении в Калининград зарубежных брендов читайте в эксклюзивном интервью Дениса Пака «Газете.Ru».

Ранее «Газета.Ru» писала о скидках, которые дали китайские автокомпании в России.

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