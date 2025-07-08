Наглухо затонированная Tesla Старовойта нарушала дорожное законодательство

Полностью затонированный автомобиль Tesla экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, который 7 июля 2025 года совершил самоубийство в Подмосковье, нарушал требования законодательства. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист и адвокат Лев Воропаев.

Telegram-канал Mash опубликовал фотографии затонированной Tesla Model X 2018-го Старовойта, рядом с которой министр совершил самоубийство. На кадрах видно, что боковые стекла электрокроссовера, включая стекла водителя и переднего пассажира, очень сильно затонированы. Через стекла невозможно рассмотреть салон автомобиля, что может говорить о превышении предельных норм при светопропускной способности, указал юрист.

«При такой сильной тонировке светопропускаемость в автомобиле ниже установленных норм, а именно 70%, что является нарушением основных положений по допуску транспортных средств. Возникают условия, при которых запрещена эксплуатация транспорта, а также нарушаются требования техрегламента «О колесных транспортных средствах», — сообщил адвокат.

По его словам, такое нарушение попадает под санкцию статьи 12.5 части 3.1 КоАП, согласно которой водителю выпишут штраф в размере 500 рублей. В случае обнаружения сотрудниками ГИБДД автомобиля с светопропускаемостью стекол ниже 70%, водителю вынесут требование об устранении слоя тонирующего полимера. Если требование будет проигнорировано, водителя могут арестовать на 15 суток.

7 июля стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Тело экс-министра нашли в нескольких метрах от автомобиля Tesla в кустах.

Ранее стало известно, кому достанется премиальная Tesla Романа Старовойта.