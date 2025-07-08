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Не родственники: стало известно, кому достанется премиальная Tesla Романа Старовойта

Автоюрист Воропаев: Tesla Старовойта может достаться бывшему владельцу
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Telegram-канал Mash

Родственники экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, который 7 июля 2025 года совершил самоубийство в Подмосковье, могут не получить его премиальный автомобиль Tesla Model X. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист и адвокат Лев Воропаев.

По данным Telegram-канала Mash, Роман Старовойт ездил на электрокроссовере Tesla по доверенности, которую систематически продлевал. В реальности автомобиль оформлен на первого заместителя ФКУ Упрдор «Кавказ» Анзора Зубкаева, а Старовойт купил у него эту машину в 2018 году, утверждают журналисты паблика.

«Если автомобиль не находился у господина Старовойта в собственности, то он не входит в наследственную массу, значит, этот автомобиль не может быть передан по наследству», — сообщил юрист.

По его словам, согласно статьям 1118 — 1140.1 части третьей Гражданского кодекса, завещание будет открыто через полгода с даты смерти Романа Старовойта. Соответственно, текущий собственник, несмотря на ранее выданную доверенность, может забрать автомобиль Tesla себе.

Согласно актуальным объявлениям на сайтах классифайдов, аналогичную модель Tesla Model X 2018 года выпуска сейчас можно приобрести, начиная от сумм в пять млн рублей.

7 июля стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Тело экс-министра нашли в нескольких метрах от автомобиля Tesla в кустах.

Ранее стало известно, что первой из близких на опознание Романа Старовойта приехала его девушка.

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