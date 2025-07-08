Кульбит авто с томичами попал на видео

В Томске на видео попал кульбит легковушки с людьми в момент ДТП

В Томске автомобиль с людьми перевернулся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

«Сегодня в 13:20 недалеко от Алаево произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации подписчика, 19-летняя пассажирка была в сознании ее забрала скорая помощь. Водитель — молодой человек — не получил серьезных травм и передвигался самостоятельно», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль поворачивает, пытаясь избежать столкновения, в результате чего выезжает на обочину, где переворачивается.

До этого сообщалось, что в Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали люди. На опубликованных в сети кадрах видно, что пассажирский автобус получил повреждения: у транспорта разбито лобовое стекло.

Кроме того, в Нижнем Тагиле автомобиль с людьми пробил дорожное ограждение и вылетел в реку.

Ранее легковушку с ростовчанами зажало под грузовиком, и это попало на видео.