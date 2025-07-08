«Газель» с сырьем для наркотиков на 6 млрд рублей приехала в РФ из Центральной Азии

Под Владимиром остановили «Газель» с сырьем для наркотиков на 6 млрд рублей

Во Владимирской области задержали «Газель», которая перевозила сырье для изготовления наркотиков на 6,4 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Машина с запрещенным грузом следовала из Центральной Азии на один из складов Владимирской области. Во время осмотра силовики обнаружили в кузове машины 30 металлических пятидесятилитровых бочек с жидкостью желтого цвета. Подозрительный груз задержали и отправили содержимое на экспертизу», — говорится в публикации.

Выяснилось, что «Газель» перевозила вещества для изготовления порядка 1,4 тонны синтетических наркотиков. Было возбуждено уголовное дело.

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