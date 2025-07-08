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«Газель» с сырьем для наркотиков на 6 млрд рублей приехала в РФ из Центральной Азии

Под Владимиром остановили «Газель» с сырьем для наркотиков на 6 млрд рублей
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Telegram-канал «Baza»

Во Владимирской области задержали «Газель», которая перевозила сырье для изготовления наркотиков на 6,4 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Машина с запрещенным грузом следовала из Центральной Азии на один из складов Владимирской области. Во время осмотра силовики обнаружили в кузове машины 30 металлических пятидесятилитровых бочек с жидкостью желтого цвета. Подозрительный груз задержали и отправили содержимое на экспертизу», — говорится в публикации.

Выяснилось, что «Газель» перевозила вещества для изготовления порядка 1,4 тонны синтетических наркотиков. Было возбуждено уголовное дело.

До этого в Томске военный суд приговорил военнослужащего к 5,5 года лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и поджог автомобиля.

Из-за возгорания были повреждены четыре автомобиля. Суд подтвердил право их владельцев взыскать с виновника ущерб в гражданском судопроизводстве.

Когда полицейские задержали мужчину, в его рюкзаке они обнаружили пакет с запрещенными веществами.

Ранее в Москве мотоциклист влетел в девушку на «зебре».

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