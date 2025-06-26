Российского военного осудили за поджог авто женщины, которая не пустила его домой

В Томске осудили военного, который сжег машину женщины, не пустившей его домой

В Томске военный суд приговорил военнослужащего к 5,5 года лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и поджог автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

«Думнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным действиями Ч., которая не захотела пускать его к себе домой, прибыл на автомобильную стоянку, где отыскал принадлежащий Ч. автомобиль, поднял с земли камень и разбил стекло на одной из дверей», — отмечается в сообщении суда.

После этого военный поджег автомобиль женщины, убедился, что огонь разгорелся, и покинул место преступления. Когда полицейские задержали мужчину, в его рюкзаке они обнаружили пакет с наркотиками. Приговором суда военнослужащему назначено наказание в 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей на 800 тыс. рублей.

Также из-за поджога были повреждены три других автомобиля. Суд подтвердил право их владельцев взыскать с виновника ущерб в гражданском судопроизводстве.

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