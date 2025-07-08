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В РОАД спрогнозировали снижение авторынка РФ в 2025 году

РОАД: в РФ рынок новых легковых и легких коммерческих авто снизится на 23-32%
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Depositphotos

В России рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 году снизится на 23-32%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ассоциацию «Российские автодилеры» (РОАД).

«В РОАД прогнозируют, что рынок в базовом сценарии завершит год с результатом в 1,3 млн шт. (-23%), а в пессимистичном — упадет до 1,15 млн шт. (-32%). Полугодие закончилось с итогом 569,1 тыс. шт. (-27%)», — рассказал на пресс-конференции глава ассоциации Алексей Подщеколдин.

По его словам, если произойдут положительные изменения по кредитованию и в продажах автомобилей в лизинг, то в таком случае могут вырасти продажи во второй половине 2025 года. Подщеколдин также отметил, что изменение ключевой ставки на июньском заседании Центробанка, а именно уменьшение ее на один процентный пункт, не стало причиной снижения стоимости коммерческих кредитов, которая остается высокой и составляет 27-28% годовых.

Ранее сообщалось, что в России цены на автомобили рухнули на сотни тысяч рублей.

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