В России цены на автомобили рухнули на сотни тысяч рублей

В России автобренды снизили прайс на свои машины на сотни тысяч рублей

В России за прошедшую неделю порядка 11 автобрендов изменили прайс-листы на свои автомобили. Об этом рассказал автоэксперт Олег Мосеев, который составил обзор вместе с сервисом CARgument.

«Tiggo 8 Pro Max New. Цены на комплектации 24–25 года снизились на 130–380 тыс. рублей. Скидка на комплектации 2024 года в размере 130– 200 тыс. рублей отменена», — заявил Мосеев.

Также были снижены цены на модели Haval 2024-2025 года — примерно на 100–400 тыс. рублей. Тем временем автобренд Changan снизил скидки на модели 23-24 года — например, акция на CS35 Plus стала менее щедрой на 50 тыс. рублей (с 300 тыс. до 250 тыс. рублей).

Марка Geely же наоборот увеличила скидки на версии 2024 года: Emgrand стало возможно выгоднее приобрести на 130 тыс. рублей, а Preface — на 150–260 тыс. рублей.

Скидки почти на все комплектации Jetour Dashing подскочили на 100–200 тыс. рублей. Бренд Tank снизил цены на комплектации 24–25 года — например, стоимость всех версий модели 700 опустилась на 300–600 тыс. рублей.

Вокруг Hongqi H5 Black Edition возникла необычная ситуация: цены, как и скидка, стали больше на 160 тыс. рублей. Тем временем Great Wall увеличил скидку на комплектации Poer 2024 года на 100 тыс. рублей.

Wey снизил цены на комплектации 24 – 25 года модели 07 на 50 000 – 200 тыс. рублей. Скидка на комплектацию Premium 24PY снизилась на 200 тыс. рублей. Также модели VGV U70 Pro и U75 Plus лишились части прежних скидок.

«Амберавто снизил цены на комплектации 2024 года: A5. Цены снизились на 734 – 842 тыс. рублей», — заявил Мосеев.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Также сообщалось, что в России продажи автомобилей премиальных марок сократились на 41% по итогам первой половины 2025 года.

Продажи китайских премиальных марок сократились почти в два раза: с 62,5 тыс. до 33 тыс. штук (-47%).

Ранее сообщалось, что автомобили Mercedes и BMW исчезнут в России из-за утильсбора.