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Красноярцу придавило голову фурой, и это попало на видео

В Красноярске на видео попало, как рабочему придавило голову фурой
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В Красноярске рабочему придавило голову фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«На складе водитель по просьбе сотрудника начал подъезжать к месту разгрузки. Когда машина поехала задним ходом, рабочий не успел отойти и его голову прижало к стене. Врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом уха», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как рабочий держится за голову.

По словам пострадавшего, руководство попросило мужчину скрыть информацию об обстоятельствах получения травмы, чтобы избежать проверок и штрафов. Красноярец пошел навстречу, и вместо положенной компенсации получил выплату в размере шести тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Красноярске мужчина убегал от голого человека на проезжей части. На опубликованных в Telegram-канале «112 Красноярск» кадрах видно, как голый мужчина догоняет красноярца на проезжей части, при этом он толкает человека на парковке.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.

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