Звезда «Холостяка» пообещала не знакомиться с парнями на самокатах ради ее борьбы

Звезда шоу «Холостяк» Юлия Хомич дала обещание не знакомиться с молодыми людьми на электросамокатах, чтобы бороться с этим видом транспорта. Ролик она опубликовала в своих соцсетях.

«Со мной сейчас пытался познакомиться парень на самокате. То малое, что я могу сделать лично в своей борьбе с самокатами — не знакомиться с парнями на самокатах», — заявила девушка.

В посте под видео Хомич призвала самокатчиков смотреть на дорогу и напомнила, что каждое лето многие пешеходы получают травмы из-за столкновений с людьми на двухколесном транспорте.

До этого в Екатеринбурге самокатчик распылил перцовый баллончик на водителя, который ему посигналил.

Также молодой человек начал показывать водителю неприличные жесты. Пострадавший водитель является инвалидом, у него отсутствует нога. Мужчина заявил на самокатчика в полицию.

Ранее на видео попало, как москвич повалил электросамокаты по принципу домино.