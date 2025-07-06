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Самокатчик залил из перцового баллончика за сигнал водителя в Екатеринбурге

В Екатеринбурге самокатчик напал на водителя-инвалида, который ему посигналил
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге самокатчик распылил перцовый баллончик на водителя-инвалида, который ему посигналил. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание e1.ru.

«Екатеринбуржец Владимир поворачивал во двор на Луначарского, 180. Он притормозил (и хорошо), ведь в этот момент внезапно вылетели парень и девушка на самокатах. Владимир испугался и посигналил ребятам», — отмечается в публикации.

После этого молодой человек начал показывать водителю неприличные жесты и облил его из перцового баллончика. Пострадавший водитель является инвалидом, у него отсутствует нога. Мужчина заявил на самокатчика в полицию.

До этого во Владивостоке подростки на скутерах ногами избили пенсионера, сделавшего им замечание.

Ранее автобус Москва — Ставрополь загорелся на ходу.

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