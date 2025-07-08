«Торопился довезти дочь»: свердловчанин на авто влетел в трамваи, и это попало на видео

В Свердловской области на видео попало жесткое столкновение авто с трамваями

В городе Верхняя Пышма Свердловской области автомобиль врезался в два трамвая. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«По словам водителя машины, он торопился довезти 15-летнюю дочь до остановки, т.к. сам опаздывал на тренировку. В итоге мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль врезается в трамвай, от удара машину подбрасывает.

По информации канала, в результате ДТП пострадала дочь водителя черного автомобиля: школьницу госпитализировали с травмой головы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали люди. На опубликованных в сети кадрах видно, что пассажирский автобус получил повреждения: у транспорта разбито лобовое стекло.

Кроме того, в Нижнем Тагиле автомобиль с людьми пробил дорожное ограждение и вылетел в реку.

Ранее легковушку с ростовчанами зажало под грузовиком, и это попало на видео.