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Полуголый воронежец разбивал автомобили, и это попало на видео

В Воронежской области на видео сняли, как полуголый мужчина разбивал чужие авто
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В городе Семилуки Воронежской области полуголый мужчина разбивал чужие автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«В Семилуках полуголый мужчина ходит и бьет чужие машины. В чем причина такого поведения, неизвестно. Уточняем информацию», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полуголый мужчина ходит рядом с припаркованными автомобилями и бьет по ним. На записи также слышно, что у машин срабатывает сигнализация.

До этого сообщалось, что в Сочи голая женщина гуляла с коляской по проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голая женщина везет коляску по проезжей части. При этом на месте инцидента собрались люди, среди которых были дети. Также на записи заметно, что прохожие пытались одеть женщину. По словам очевидцев, сочинку видели на улице Пионерская и остановке «Театральная». На место инцидента прибыли сотрудники полиции.

Ранее красноярец убегал от мужчины без трусов по проезжей части, и это попало на видео.

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