Стало известно, когда обнаружили тело Романа Старовойта

Тело министра транспорта России Романа Старовойта, который совершил суицид, было обнаружено еще 5 июля. Об этом сообщает РБК.

«Тело Старовойта было обнаружено в субботу, 5 июля, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. По словам источника, по делу о гибели Старовойта будут назначены экспертизы — баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели», — отмечается в публикации.

По официальным данным Следственного комитета РФ, тело Старовойта нашли в понедельник, 7 июля.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Следком».

Ранее Роман Старовойт был снят с должности министра транспорта РФ.