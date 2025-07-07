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«Ездил обнять дочь»: Роман Старовойт мог совершить суицид два дня назад

Baza: Роман Старовойт мог покончить с собой два дня назад
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Экс-министр транспорта Роман Старовойт, тело которого обнаружили в понедельник, 7 июля, в его автомобиле, мог совершить суицид в ночь на воскресенье. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

«По словам источников, предварительно, за несколько часов до этого он съездил на соревнования к своей дочери, чтобы обнять ее. После этого он отправился к себе домой, взял свой наградной пистолет и поехал к парку Малевича. Там он и совершил суицид в своей «Тесле», — пишет паблик со ссылкой на свою информацию от правоохранительных органов.

Электрокросовер Tesla Model X Романа Старовойта, в котором и было обнаружено его тело сегодня примерно в 15:00, был припаркован в парке им. Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе. Как сообщили в Следственном комитете, сейчас по факту обнаружения тела идет следственная проверка. В СМИ появилась информация, что Роман Старовойт мог застрелиться из табельного наградного оружия, которое было найдено в автомобиле.

РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что в отношении Старовойта велась проверка на предмет его причастности к хищениям во время строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Ранее Старовойт занимал должность губернатора Курского региона. В понедельник 7 июля президент РФ Владимир Путин своим указом отстранил Старовойта от должности министра транспорта России.

Ранее «Газета.Ru» писала, что могло стать причиной увольнения Романа Старовойта.

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Самоубийство Старовойта
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