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В Башкирии Chery на скорости влетел в Lada Priora, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало жесткое столкновение Chery и Lada Priora
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В Башкирии автомобиль Chery врезался в Lada Priora. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Предварительно, 57-летний водитель «Черри» выехал на перекресток и не уступил дорогу. Влетел в «Приору», за рулем которой был молодой человек», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «БашДТП» опубликовал запись с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как Chery врезается в Lada Priora. От удара автомобили начинают вращаться на проезжей части.

По информации канала, 21-летний водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью. Также известно, что ДТП произошло под Баймаком.

До этого сообщалось, что в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.

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