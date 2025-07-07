Мужчина пытался пересечь МКАД и попал под колеса автобуса и «Газели»

На юго-востоке Москвы в результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла на 12-м километре внешней стороны МКАД. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил рейсовый автобус MAN, а затем — ехавшая следом «Газель». От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Накануне на МКАД «Газель» опрокинулась после того, как ее водитель затормозил перед пробкой. ДТП произошло на 84-м километре автострады и попало на видео. На кадрах видно, что фургон движется в среднем ряду МКАД. и приближается к небольшой пробке. В этот момент водитель фургона резко затормозил, из-за чего «Газель» занесло в правую сторону.

До этого сообщалось, как на перекрестке Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы Mercedes-Benz AMG GLE Марии Филевой, одной из богатейших женщин РФ, столкнулся с двумя другими иномарками.

Ранее на МКАД произошло крупное ДТП с тремя машинами.