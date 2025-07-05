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Массовое ДТП парализовало МКАД

МКАД парализовало из-за крупного ДТП с тремя авто
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

МКАД парализовало из-за крупного ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«На внутренней стороне 103 км МКАД (в районе съезда №102) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что утром на перекрестке Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы Mercedes-Benz AMG GLE Марии Филевой, одной из богатейших женщин РФ, столкнулся с двумя другими иномарками. По предварительным данным, за рулем кроссовера в момент инцидента находился 23-летний Святослав Б., он пострадал в аварии и был доставлен в больницу. В то же время не было подтверждения, что сама Мария Филева находилась в машине в момент ДТП.

Ранее в Казани Porsche влетел в остановку с людьми и попал на видео.

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