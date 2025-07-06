На МКАД попала на видео «Газель», которая опрокинулась в дрифте

На МКАД «Газель» опрокинулась в заносе и попала на видео

На МКАД «Газель» опрокинулась после того, как ее водитель затормозил перед пробкой. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

ДТП произошло 8 июня на 84-м километре МКАД. На кадрах видно, что фургон «Газель» движется в среднем ряду МКАД. и приближается к небольшой пробке. В этот момент водитель фургона резко затормозил, из-за чего «Газель» занесло в правую сторону. В результате машина опрокинулась набок и проскользила через несколько полос в сторону обочины.

Аварийная машина перекрыла боковой съезд с МКАД. На асфальте остался след от колес автомобиля. Другие водители успели отреагировать на сложившуюся ситуацию и затормозить.

До этого в Казани Porsche врезался в остановку с людьми.

Ранее на МКАД произошло крупное ДТП с тремя машинами.