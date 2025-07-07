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В Чехии автобус с туристами съехал в кювет и упал на бок

iDnes: шесть человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Чехии
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PolicieCZ/X

В Чехии утром 7 июля туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Братислава — Прага, недалеко от города Густопече. Об этом сообщило издание iDnes со ссылкой на представителей скорой помощи Южно-Моравского края.

По предварительным данным, в салоне находились 19 человек, включая двух водителей. Один из них, предположительно, заснул за рулем, когда была его очередь управлять транспортом. В итоге шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Одну женщину в тяжелом состоянии вертолетом доставили в больницу города Брно.

На месте происшествия работают шесть бригад скорой помощи, включая мобильную реанимацию. Участок трассы в сторону Праги временно перекрыт, движение направлено по объездным маршрутам. Ожидается, что ограничения сохранятся как минимум до середины дня.

До этого в турецкой провинции Анталья микроавтобус с туристами попал в ДТП, при котором пострадали тоже шесть человек. Тогда водитель не справился с управлением транспортным средством, из-за чего микроавтобус врезался в ограждение и завалился набок в кювет. При этом на месте происшествия сотрудники экстренных служб не нашли водителя.

Ранее автобус с украинскими детьми попал в ДТП в Венгрии.

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