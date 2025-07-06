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Автобус с украинскими детьми попал в ДТП в Венгрии

Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, среди пострадавших 17 детей
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Автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие в Венгрии, среди пострадавших по меньшей мере 17 детей. Об этом сообщило издание «Украинская правда», ссылаясь на консульский отдел посольства Украины.

«Между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошла авария с участием автобуса украинской регистрации. Пострадали 19 человек, из них 17 – несовершеннолетние граждане», — говорится в публикации.

Уточняется, что по меньшей мере двое детей получили тяжелые травмы.

В июне во Франции произошло ДТП с автобусом, перевозившим граждан Украины. 11 пассажиров находились в критическом состоянии, еще четверых украинцев спасти не смогли. Столкновение произошло 13 июня на 179-м километре автомагистрали A81, в городе Дегре.

До этого в турецкой провинции Анталья микроавтобус с туристами попал в ДТП, при котором пострадали шесть человек. Водитель не справился с управлением транспортным средством, из-за чего микроавтобус врезался в ограждение и завалился набок в кювет. При этом, на месте происшествия сотрудники экстренных служб не обнаружили водителя.

Ранее школьники угнали детский автобус и устроили ДТП в торговом центре в Подмосковье.

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