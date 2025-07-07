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В Мексике автомобили провалились в огромную воронку около Гвадалахары

Azteca: в Мексике пять автомобилей упало в гигантский провал на дороге
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Прокуратура Челябинской области

В гигантский провал, который образовался на границе городов Гвадалахара и Тонала в Мексике, упало несколько транспортных средств. Об этом сообщает мексиканский телеканал Azteca.

По сведениям, полученным из коммунальных служб, в яму на стыке муниципалитетов провалились три легковых автомобиля, автобус и фура. По счастливой случайности никто из находившихся в автомобилях не пострадал.

Причиной происшедшего могли стать сильные дожди. В настоящее время начались восстановительные работы.

30 апреля сообщалось, что провалы, подъемы грунта и затопления дороги возникли на перекрестке, расположенном в одном километре от центральной железнодорожной станции японского города Киото.

25 марта в Сеуле мотоциклист провалился в воронку 20-метровой глубины, которая образовалась на оживленной улице.

Ранее пожарные в Токио спасли водителя грузовика, провалившегося в образовавшуюся воронку.

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