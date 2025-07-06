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Подростки на скутерах избили ногами пенсионера во Владивостоке и попали на видео

Во Владивостоке подростки на скутерах избили пенсионера и попали на видео
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Во Владивостоке несколько подростков на скутерах избили пожилого мужчину, сделавшего им замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «Город В Владивосток».

«3 июня на замечания не газовать и не создавать аварийные ситуации моего мужа-пенсионера эти подростки со спины ударили ногами по спине и голове. Пришлось обратиться в больницу и полицию», — приводит он сообщение жены пострадавшего.

На видео видно, что трое подростков ездят на скутерах по дворовой территории, один из них при этом двигался только на заднем колесе.

По факту хулиганских действий подростков возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отмечается в сообщении СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад от руководителя регионального управления СК о ходе расследования дела.

Ранее в Тверской области водитель автобуса избил и выгнал школьницу, заподозрив в неоплате проезда.

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