Массовая авария парализовала движение на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Люблинской улице (в районе дома 88) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе предупредили водителей о затруднении движения в районе места аварии и призвали искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 13:30 мск, длина пробки в районе места аварии достигает 800 м. Пользователи сервиса указывают, что ДТП произошло на перекрестке Люблинской улицы с улицей Нижние Поля. Пробка заканчивается в районе пересечения с улицей Перерва.

Ранее в Москве произошло ДТП на МКАД.