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В России планируют освободить грузовики на газе от сборов системы «Платон»

Грузовики на газе могут освободить от сборов системы «Платон» и платных дорог
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Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

В России могут освободить владельцев грузовых автомобилей на газомоторном топливе от платы в рамках системы «Платон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дорожную карту проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива на период до 2035 года.

Из документа следует, что инициативу планируется распространить на грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Помимо этого, в рамках развития рынка весь газомоторный транспорт могут освободить от транспортного налога, оплаты платных трасс и городских парковок.

В дорожной карте уточняется, что окончательное решение будет принято после оценки экономических последствий. Ответственными за проработку вопроса назначат министерство энергетики России и региональные власти. Им нужно будет предоставить доклад о проделанной работе в сентябре 2025 года.

С 1 февраля 2025 года тариф государственной системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам («Платон») проиндексирован на 19 копеек (9,5%). Таким образом, тариф увеличил с текущих 3,05 руб./км до 3,34 руб./км.

Ранее россиянам назвали пять минусов автомобилей, работающих на газе.

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