Россиянам назвали пять минусов автомобилей, работающих на газе

Автомобиль на газе не может развить такую же мощность, как и машина на бензине, сообщил «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Кроме того, у авто с газобаллонным оборудованием (ГБО) часто прогорают клапана.

«У автомобилей, работающих на газе, мощность двигателя ниже примерно на 10–15% из-за меньшей теплотворной способности газа по сравнению с бензином. Это напрямую влияет на динамику разгона автомобиля», — сказал эксперт.

Также на высокооборотистых двигателях из-за того, что газовоздушная смесь горит дольше, наблюдается эффект догорания топлива в выпускном тракте, что приводит к раннему износу и выходу из строя выпускных клапанов.

Зимой газ хуже испаряется, это затрудняет запуск двигателя и увеличивает нагрузку на аккумулятор. В таких случаях приходится переключаться на бензин, что снижает экономическую выгоду от использования ГБО, отметил специалист.

Важно учитывать, что установка ГБО может привести к аннулированию гарантии на автомобиль, если монтаж выполнен неофициально. Потребуются дополнительные затраты на сертификацию оборудования и автомобиля с ним, иначе эксплуатация такой машины будет запрещена.

Еще одним минусом является ограниченное количество газовых заправочных станций в некоторых регионах. Водителю приходится заранее планировать маршрут, чтобы избежать проблем с заправкой, отметил Стрельбицкий.

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