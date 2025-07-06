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«Новый рекордсмен»: Porsche художника Никаса Сафронова собрал 691 штраф за ПДД

Shot: на Porsche художника Никаса Сафронова начислили 691 штраф за ПДД
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На автомобиль Porsche Cayenne художника Никаса Сафронова был выписан 691 штраф за нарушение ПДД с момента покупки машины в марте 2024 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Штрафы на Porsche начали капать сразу с момента покупки в марте 2024 года. В первый же день один прилетел за парковку в неположенном месте. И понеслось. Большая часть нарушений — превышение скорости», — отмечается в публикации.

По данным Shot, в июне на автомобиль Сафронова было начислено 62 штрафа на 70 тыс. рублей, а с марта 2024 года — 691 штраф на 655 тыс. рублей. Неоплаченными числятся 49 штрафов на 56 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в России значительно снизились продажи премиальных автомобилей. По итогам первой половины 2025 года они упали на 41%.

Ранее в Казани Porsche влетел в остановку с людьми.

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