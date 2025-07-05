В Казани Porsche влетел в остановку с людьми и попал на видео

В Казани Porsche врезался в людей на остановке и попал на видео

В Казани водитель Porsche влетел в остановку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

«На кадрах с видеорегистратора <...> видно, как один из водителей двигающийся по второму ряду, решает повернуть на улицу Гоголя и врезается в Porsche. От удара авто влетает в остановку на которой стояли четыре человека», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали два пешехода и водитель иномарки. Обстоятельства ДТП уточняются.

До этого сообщалось, что утром на перекрестке Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы Mercedes-Benz AMG GLE Марии Филевой, одной из богатейших женщин РФ, столкнулся с двумя другими иномарками. По предварительным данным, за рулем кроссовера в момент инцидента находился 23-летний Святослав Б., он пострадал в аварии и был доставлен в больницу. В то же время не было подтверждения, что сама Мария Филева находилась в машине в момент ДТП.

Мария Филева является держателем крупного пакета акций российского авиационного холдинга «Группа компаний S7», которому принадлежит авиакомпания S7 Airlines.

Ранее на юго-западе Москвы жесткое ДТП с такси попало на видео.