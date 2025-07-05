На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казани Porsche влетел в остановку с людьми и попал на видео

В Казани Porsche врезался в людей на остановке и попал на видео
true
true
true

В Казани водитель Porsche влетел в остановку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

«На кадрах с видеорегистратора <...> видно, как один из водителей двигающийся по второму ряду, решает повернуть на улицу Гоголя и врезается в Porsche. От удара авто влетает в остановку на которой стояли четыре человека», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали два пешехода и водитель иномарки. Обстоятельства ДТП уточняются.

До этого сообщалось, что утром на перекрестке Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы Mercedes-Benz AMG GLE Марии Филевой, одной из богатейших женщин РФ, столкнулся с двумя другими иномарками. По предварительным данным, за рулем кроссовера в момент инцидента находился 23-летний Святослав Б., он пострадал в аварии и был доставлен в больницу. В то же время не было подтверждения, что сама Мария Филева находилась в машине в момент ДТП.

Мария Филева является держателем крупного пакета акций российского авиационного холдинга «Группа компаний S7», которому принадлежит авиакомпания S7 Airlines.

Ранее на юго-западе Москвы жесткое ДТП с такси попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами